Психолог Игонина посоветовала бухгалтерам начать заниматься танцами

«Считается, что стоит выбирать тот вид хобби, занятия которым будут отличаться от основной профессиональной деятельности. Например, работникам бухгалтерии может быть неинтересно посвящать время отдыха разгадыванию судоку, а у курьеров вряд ли возникнет желание прокатиться на велосипедах. Если работа сидячая, стоит рассмотреть активные виды досуга: путешествия, туризм, фитнес или танцы», — сказала Игонина.

По ее словам, тем, кто занимается интеллектуальным трудом, подойдут хобби, предполагающие механические манипуляции: работа с деревом или глиной, вязание, бисероплетение.

«Тем, кому по работе приходится много двигаться и нагружаться физически, досуг лучше посвящать как раз занятиям умственной направленности: чтению, шахматам, изучению языков, освоению компьютерных программ. Например, если во время повышенной интеллектуальной нагрузки вышивать, решение задач будет приходить в разы быстрее», — рассказала психолог.