Психолог Игонина: письма Деду Морозу развивают память, логику и речь детей

В преддверии Нового года родители подрастающих малышей могут использовать такую активность, как написание письма Деду Морозу, как развивающую практику. Специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина в разговоре с РИАМО рассказала, что совместное написание письма всеми любимому волшебнику помогает развить у ребенка память, логику и речь.

«До наступления заветного праздника можно вместе читать зимние сказки — причем писателей разных стран, учить стихи, вырезать снежинки для украшения окон, мастерить бумажные фонарики и гирлянды, рисовать новогодние сюжеты, придумывать поздравительные открытки членам семьи и написать письмо Деду Морозу. Все это развивает память, мышление, мелкую моторику, логику, речь и письмо, улучшает коммуникативные навыки», — рассказала Игонина.

Специалист отметила, что для детей дошкольного возраста очень важно верить в сказку и мечтать, это позволяет развивать фантазию и творческий потенциал. Родители, которые создают дома такую атмосферу, готовятся вместе с ребенком к встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой, сближаются с малышами, что в целом благоприятно влияет на микроклимат семьи.

Игонина уточнила, что если ранние годы человека проходят интересно и насыщенно, в них присутствуют увлечения, в том числе фольклором и волшебными сюжетами, это позитивно отразится на дальнейшем взрослении ребенка. До семилетнего возраста формируется личность, поэтому у родителей есть возможность помочь своему наследнику правильно развиться.

«Наша искренность и личные жизненные истории также играют важную роль. Поэтому лучше избегайте усердного изображения того, что вам самим чуждо — ребенок сразу это почувствует. И если вы не разделяете сказок о Деде Морозе, попробуйте рассказать дошкольнику про мифы и традиции, связанные со встречей Нового года, о его символах. Но помните, что для малыша сказка все-таки гораздо понятнее и правдивее», — заключила специалист.