Психолог Игонина объяснила, как выявить в себе достигатора

О достигаторстве можно говорить, когда достижение успеха становится для человека потребностью, и он ставит его выше всего, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«На второй план отходят собственные нужды, отношения с друзьями и родными, отдых и даже моральные принципы. Вся жизнь становится буквально подчинена достижению определенных целей, причем речь не только о зарабатывании денег или о построении карьеры», — сказала Игонина.

Она добавила, что достигаторство может проявляться абсолютно в любой сфере, будь то увлечение, к примеру, коллекционирование или спорт.

«Допустим, постоянные тренировки ради создания фигуры мечты, обустройство дома или воспитание детей. Проблема в том, что запланированным результатом достигатор никогда не довольствуется. Какой бы колоссальный объем работ не был проделан, этого всегда будет мало», — сказала психолог.

Игонина рассказала, что если ребенка мало хвалили и ценили только за предъявляемые успешные результаты, скорее всего, он в дальнейшем также будет оценивать себя с позиции количества и качества достигнутого.

«Нередко к этому прибавляется неумение понимать собственные потребности и желания, прислушиваться к себе, а также наличие запретов позволять себе делать то, что хочется. Причиной достигаторства также может быть стремление компенсировать недостающее. Бывает, что, испытывая неудачи в личной жизни, человек начинает намеренно придавать большее значение другой сфере — допустим, работе», — объяснила специалист.

Еще одна причина — неуверенность в себе, невозможность жить настоящим из-за страха перед будущим, заключила Игонина.