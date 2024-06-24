Психолог Игонина назвала преимущества отдыха отдельно от второй половинки

Отдых отдельно от партнера дарит возможности в плане реализации собственных желаний без оглядки на предпочтение второй половинки, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Отдых порознь тоже имеет свои преимущества. Он дарит идеальную возможность в плане реализации собственных желаний, без оглядки на предпочтение партнера. Отдыхая порознь, можно смело следовать собственным интересам и порывам без чувства вины и неловкости перед любимым человеком», — сказала Игонина.

По ее словам, таким образом удастся избежать конфликтов и ссор из-за разницы в предпочтениях вида досуга. Соскучившись по мужу или жене, вы еще отчетливее осознаете важность присутствия партнера в своей жизни.

«Рекомендаций, стоит ли конкретной паре отдыхать вместе или раздельно, дать вряд ли получится. Пауза во взаимодействии в период отпуска может быть как полезной для отношений, так и способна нанести им вред. Речь о риске возникновения курортного романа», — отметила психолог.

Игонина пояснила, что вдали от будничной рутины мужчины и женщины способны предстать в более привлекательном свете. Вероятность неверности со стороны отдыхающих в одиночку супругов зависит от того, насколько они довольны атмосферой, царящей в семье.

«Если проведенный вдали друг от друга отпуск вместо понимания того, как хорошо вместе, несет убеждение, что удовольствие и радость заключаются в существовании порознь, то вопрос уже в том, как вместе жить, а не отдыхать», — резюмировала специалист.