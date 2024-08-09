Психолог Игонина: чтение продлевает жизнь и молодость

Очень важная и для многих неочевидная суперспособность регулярной привычки к чтению — это продление жизни и молодости человека, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Одна очень важная и для многих неочевидная суперспособность регулярной привычки к чтению — это продление жизни и молодости человека, так как помогает сохранению прежних и образованию новых нейронных связей в мозге, обеспечивающих его длительную и успешную работу», — сказала Игонина.

Она добавила, что в первую очередь чтение книг помогает интеллектуальному развитию — пополняет багаж знаний и расширяет кругозор, увеличивает пассивный и активный словарный запас, делает речь красивее, а выражение мыслей понятнее.

«Чтение развивает воображение, что помогает эффективнее решать проблемы и находить выходы из различных ситуаций самыми нестандартными способами. Более того, чтение художественной литературы развивает память, мышление, внимание, усидчивость, коммуникативные навыки, эмпатию, эмоциональный интеллект, аналитические возможности и уверенность в себе», — перечислила психолог.

Игонина отметила, что на физиологическом плане погружение в беллетристику улучшает настроение и сон, работоспособность и умение четко формулировать мысли и задачи, поддерживает ментальное здоровье, избавляет от стресса, тревожности и скуки и дает возможность испытывать широчайший спектр неподдельных эмоций.

«И главное — помогает обрести единомышленников и друзей, сделать жизнь интереснее, научиться лучше понимать других людей, их личностные особенности и мотивы», — заключила специалист.

Каждый год 9 августа отмечается Всемирный день книголюбов. Эту дату отмечают писатели, литераторы, поэты, книжные магазины, лавки, издатели и, конечно, читатели. Именно благодаря любителям чтения книга остается востребованной во всем мире.