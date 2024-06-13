Психолог Харитонова дала советы по избавлению от интернет-зависимости

Есть действенные способы помочь себе при интернет-зависимости. Первым шагом должна стать чистка смартфона от затягивающих приложений и сайтов, сообщила РИАМО клинический психолог Юлия Харитонова.

«Кроме того, человек может четко распланировать свой день, выделив минимальное количество времени на гаджеты, и только для важных дел — проверки рабочей почты, отслеживания документов. Контроль времени должен быть строгим!» — отметила психолог.

По словам специалиста, важным шагом на пути выздоровления от зависимости является признание проблемы. Человеку, который откровенно заявляет о том, что самостоятельно не может выровнять ситуацию, легче обратиться за профессиональной помощью. Причем она включает не только работу с психологом, но и комплексное обследование организма.

На помощь в борьбе с зависимостями приходит активный образ жизни. Спорт наполняет энергией, позитивом, активизирует ресурсы организма и приносит удовольствие за счет выработки гормона серотонина. Психолог поможет зависимому от Сети человеку укрепить уверенность в себе, повысить самооценку.

«Я как клинический психолог всегда предлагаю два вида работы с зависимостью — один на один с пациентом и в группах. Как существуют группы алкоголиков, обжор, также есть и группы терапии интернет-зависимых людей. Здесь встречаются люди с такой же проблемой», — сказала Харитонова.

В процессе избавления от зависимости нельзя торопиться. Для возвращения к нормальной жизни требуется время, и в идеале рядом должен находиться тот, кто поддержит, выслушает, обсудит успехи и результаты работы.

«И также важно хвалить себя за каждый пройденный шаг на пути к выздоровлению, за каждый маленький успех», — добавила она.