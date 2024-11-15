Психолог Хакимов: самоанализ поможет победить «синдром самозванца»

«Синдром самозванца вызывает серьезный эмоциональный дискомфорт и значительно тормозит самореализацию и карьерный рост: мы боимся новых интересных целей; не растем по карьерной лестнице; не умеем говорить „нет“ и отстаивать свои границы. Справиться поможет анализ своих достижений. Полезная практика — прояснить свои успехи, четко и конкретно», — сказал Хакимов.

Он посоветовал выписать на листе бумаги, к примеру, то, что получилось за последние пару лет. Наверняка там будет немало хорошего, и навряд ли все эти моменты — стечение обстоятельств или «плюсы» за красивые глаза.

«Никто не идеален. У всех случаются взлеты и падения — неудачниками от этого не становятся. Правильнее вынести уроки на будущее и идти дальше. Сюда же относится и перфекционизм: за ним нередко скрыто желание быть „самым-самым“. Вроде бы хорошее начинание, но в нем же и кроется уязвимое место. Не требуйте от себя невозможного, чтобы не истощиться на пустом месте», — посоветовал психолог.

Хакимов также порекомендовал перестать сравнивать себя с другими. Одно дело — реальная жизнь с ее трудностями, повседневными задачами и поиском способов их решения. И другое — соцсети, где постоянно мелькают истории успеха.

«Во-первых, к ним нужно относиться осторожно, поскольку далеко не все они правдивы. А, во-вторых, у всех свои способности и ресурсы. Старайтесь быть собой и в своем „формате“, а не подражать кому бы то ни было. Прислушивайтесь к мнению других. Попросите у близких или коллег обратную связь. Пусть они расскажут о ваших достоинствах: наверняка найдется множество сторон и качеств, которыми вы сильны и которые могли сами не замечать. Сомнительно, чтобы о самозванце не на своем месте говорили подобное», — отметил специалист.

Психолог заключил, что для решения проблемы нужно найти ее суть. С психологом докопаться до истоков, равно как и обновиться, легче и продуктивнее, чем в одиночку. И совершенно точно не стоит стесняться обращаться к специалисту — такие вопросы как раз находятся в зоне его компетенций.