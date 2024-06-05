Психолог Хакимов посоветовал составить план отдыха на лето

«Картины отдыха всегда выглядят заманчиво, но на поверку оказываются просто некими яркими и приятными представлениями, которые нужно как-то воплотить в жизнь», — сказал Хакимов.

Он отметил, что может показаться, будто долгожданный отпуск сам все расставит по местам и идеи придут автоматически. Однако нередко происходит так, что лето закончилось, а ничего особо и не было сделано: на природу не съездили, в парках погуляли один раз из запланированных двадцати, даже в тех же самых музеях, мимо которых проходили не раз, и то не были.

«Звучит банально, но все мы разные. Кому-то по душе экстрим, прыжки с парашютом или частые велопрогулки, пейнтбол и так далее. А есть те, для кого отлежаться дома с книгой или за просмотром любимого фильма будет отличной идеей. Стоит ориентироваться на свои интересы и пристрастия», — порекомендовал психолог.

Хакимов уточнил, что не стоит принуждать себя к той активности, которая несвойственна или «напрягает». Если, конечно, нет желания попробовать что-то уникальное и нехарактерное.