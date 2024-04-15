Психолог Хакимов порекомендовал научиться принимать неудачи

Принятие неудач — неизбежный спутник любого начинания и жизненный урок, из которого тоже стоит вынести пользу. Нельзя делать катастрофу из провалов, а нужно двигаться дальше, опираясь на опыт, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Мир достаточно сложен, и добиться желаемого получается не всегда. Иногда мечта меняется, корректируется из-за окружающих нас реалий. Но может случиться и так, что человек полностью откажется от первоначальной цели и начнет все сначала, опираясь на полученный опыт. Принятие неудач — неизбежный спутник любого начинания и жизненный урок, из которого тоже стоит вынести пользу», — сказал Хакимов.

Он добавил, что это не значит, что человек плох и ни на что не годится. Вопрос том, чтобы продолжать путь, даже если что-то не получилось. Не делая катастрофу из провалов, человек становится только сильнее, ведь в будущем он сможет обойти опасные и трудные участки.

«Достижение цели — процесс сложный и иногда достаточно запутанный. Но без усилий, корректировки действий, обратной связи, просто по щелчку пальцев ничего не получится. И человек когда-то не летал в космос, но пробился ввысь через все преграды. Грамотно построенная работа, понимание собственной мотивации, поддержка близких, взаимодействие с психологом — все эти составляющие создадут фундамент реалистичных ожиданий и нахождение сил для их материализации», — резюмировал психолог.