Психолог Хакимов объяснил, почему «тапать хомяка» опасно

«Тапать хомяка» в популярной игре-кликере Hamster Kombat весьма опасно, так как этот процесс вызывает привыкание через стремление получить еще больше игровой валюты, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Постоянное стремление к получению игровой валюты может вызывать привыкание. От игры бывает трудно оторваться, даже если вы понимаете, что тратите на нее слишком много времени. Этот процесс создает иллюзию прогресса, но в действительности тратятся часы на малопродуктивное занятие», — сказал Хакимов.

Он добавил, что этот процесс также сомнителен с финансовой точки зрения. Обещание превратить игровую валюту в реальные деньги — ловушка, которая может привести к разочарованию и даже финансовым потерям.

«Создатели игры имеют возможность в любой момент изменить правила, обнулить ваш счет или вовсе прекратить конвертацию, оставив вас ни с чем. Кроме того, в погоне за виртуальной наградой можно позабыть о реальных делах и задачах, что приводит к стрессам и конфликтам в жизни», — отметил психолог.

Хакимов уточнил, что также слишком глубокое погружение в игру, как и чрезмерное увлечение каким-то одним делом в принципе снижает мотивацию к реальным достижениям.

«Потратив на забаву долгие часы и дни, гарантий чего-то ценного, что дается взамен, никто не даст. Вместо того, чтобы выкинуть время на „хомяка“, вы могли бы заняться саморазвитием, творчеством, спортом, почитать книгу или погулять на свежем воздухе. Если постоянно сидеть в телефоне и нажимать на картинки в игре, гоняясь за сомнительным выигрышем, да еще и погружаясь в это с головой, то близкие люди неизбежно оказываются на периферии восприятия», — информировал специалист.

Психолог пояснил, что это обижает их, потому что вы не уделяете им внимания и не интересуетесь их жизнью. Общение с родными и друзьями куда полезнее. Плюс, занимательный разговор — отличный антистресс.