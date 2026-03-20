Психолог Дугенцова опровергла мифы о детях в семье

Эксперт: личность ребенка формирует стиль воспитания, а не число детей в семье

Детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что наличие братьев и сестер влияет на ребенка меньше, чем поведение родителей и эмоциональный климат в семье, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам специалиста, в психологии давно изучают связь между составом семьи и развитием личности. Однако распространенные стереотипы — о «эгоистах-единственных», «ответственных первенцах» и «избалованных младших» — часто преувеличены.

«Влияние количества детей на личность, естественно, есть. Но оно значительно меньше, чем принято считать», — сказала Дугенцова.

Она пояснила, что гораздо важнее стиль воспитания, качество внимания и эмоциональная атмосфера в семье. Именно это в первую очередь формирует характер.

Эксперт отметила, что определенные закономерности все же наблюдаются. Единственные дети чаще демонстрируют развитую речь и академические навыки. Дети из многодетных семей раньше учатся сотрудничать и решать конфликты. Старшие нередко берут на себя больше ответственности, а младшие бывают более гибкими и социальными.

При этом такие различия легко нивелируются воспитанием. Средний ребенок может вырасти как уверенным и активным, так и тревожным — все зависит от отношения взрослых.

«Ребенок становится эгоистом не из-за отсутствия братьев и сестер, а потому что его не научили учитывать мнение других», — подчеркнула психолог.

По ее словам, уровень эмпатии у единственных детей сопоставим с показателями детей из многодетных семей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.