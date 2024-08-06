Психолог дала советы по выбору секции для ребенка

В августе, помимо подготовки к школе, родители уже могут озаботиться выбором спортивных секций для первоклассников и ребят постарше. Как это сделать правильно и с пользой для малыша рассказала психолог Маргарита Алексеева, сообщает «ФедералПресс» .

«Главное — осознать свои мотивы, чтобы выбрать подходящую секцию, вид спорта и тренера в соответствии с вашими интересами и целями», — сказала специалист.

По словам Алексеевой, стоит определиться: родителям и самому ребенку важны спортивные достижения или просто занятия в удовольствие.

Для выбора можно сначала посмотреть несколько видеороликов с чемпионатами по разным видам спорта и оценить, что больше всего привлекает ребенка, а затем попробовать этот вид спорта.

Большое значение имеют бытовые вопросы: насколько далеко секция от дома или школы, будет ли у ребенка оставаться время на уроки, отдых, прогулки и сон. Обычно расписание секций предполагает занятия не менее 2-3 раз в неделю.

Также стоит решить проблемы с формой, специальной спортивной сумкой и инвентарем.