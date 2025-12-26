Психолог дала советы, как встретить Новый год в одиночестве без грусти

Психолог Федорина: Новый год в одиночестве — повод позаботиться о себе

Психолог Елена Федорина поделилась рекомендациями, как провести новогоднюю ночь в одиночестве и сохранить хорошее настроение, сообщает «Крымская газета» .

Встреча Нового года часто ассоциируется с семейным праздником, однако не всегда удается провести его в компании близких. Психолог Елена Федорина считает, что одиночество в этот вечер может стать возможностью позаботиться о себе и создать собственные праздничные традиции.

«Новогодние традиции существуют, чтобы приносить удовольствие. Если не получается придерживаться общепринятых ритуалов, можно придумать свои. Попробуйте устроить для себя настоящий праздник», — рекомендовала Федорина.

Эксперт советует уделить внимание своим желаниям и ощущениям: приготовить любимое блюдо, красиво сервировать стол, зажечь свечи, включить приятную музыку или фильм. Важно позаботиться о себе, расслабиться и насладиться моментом.

Психолог также рекомендует вспомнить достижения уходящего года, отметить, чему удалось научиться, и поддержать себя добрыми мыслями.

«Будьте для себя добрым другом, не пускайте критика в ваш волшебный новогодний вечер», — подчеркнула Федорина.

Кроме того, специалист советует связаться с близкими, даже если они не рядом: позвонить, отправить сообщение или видеопоздравление. В завершение Федорина напомнила, что важно загадать желание и позволить себе быть счастливым в новом году.

