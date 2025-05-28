Психолог дала советы, как вести себя, если партнер флиртует с другими

Если партнер флиртует на глазах у вас, первая реакция почти всегда острая: ревность, обида, злость, стыд. Хочется либо уйти в себя, либо «отомстить», либо доказать, что вы не хуже. Однако здесь важно не дать эмоциям взять верх над собой и над отношениями. Лучше поговорить с партнером честно, рассказала РИАМО практический психолог, специалист по отношениям, консультативный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктория Богунова.

Что можно и нельзя делать?

«Честный разговор — это не допрос и не ультиматум. Это попытка прояснить, что стоит за поведением партнера. Не обвинить, а понять: он делает это из легкости и бездумности? Или это способ привлечь внимание, подчеркнуть свою значимость, утвердиться за ваш счет? Возможно сам не замечает или не придает значения. А возможно пытается что-то компенсировать. И если вы начнете разговор с позиции „мне больно, и я хочу это понять“, а не „ты меня унизил“, — шанс быть услышанным гораздо выше», — объяснила психолог.

Главная ошибка — это начать сравнивать себя с теми, с кем партнер флиртовал. Потому что таким образом вы не только обесцениваете себя, но и запускаете механизм постоянного внутреннего соревнования. Вам все время будет казаться, что надо быть лучше, интереснее, сексуальнее. И чем дальше — тем сильнее уходит опора на себя.

Еще одна ошибка — отвечать флиртом на флирт. Это кажется справедливым: раз он — так и я. Однако в итоге вы оба оказываетесь не в диалоге, а в игре, где каждый отвоевывает свое внимание, демонстрирует «незаменимость» и пытается причинить другому ту же боль. Это не восстанавливает равновесие — это разрушает доверие.

«Если больно — это нужно проговорить. Но не с позиции контроля, а с позиции уязвимости. „Мне важно чувствовать себя единственной/единственным“. „Когда ты так смотришь на других, я чувствую себя отвергнутым/отвергнутой“. Только такая честность дает шанс не на ревность, а на понимание», — рассказала Богунова.

Как сохранить самооценку?

В момент, когда любимый человек флиртует у всех на виду, боль накатывает волной. Кажется, будто это про вас, про вашу ценность. Однако правда в том, что его поведение — это его выбор, а вы — не его поступки.

«Разделить — не значит отгородиться. Это значит вернуть себе целостность. Вы не его отражение и не приложение к его действиям. Вы человек, у которого есть чувства, границы и право быть уязвимым. Там, где начинается осознание этого, заканчивается растворимость в партнере. И начинается взрослая близость. Или честный выбор уйти, если ее больше нет», — заявила эксперт.

Как перестать быть наблюдателем своей боли?

Системное игнорирование боли превращает человека в молчаливого свидетеля собственных страданий. Кажется, будто вы смотрите кино про себя, где кто-то другой управляет сюжетом. Чтобы выйти из этой роли, нужно не обвинить, а выбрать говорить, когда хочется молчать, уйти, когда хочется остаться ради иллюзии, отстоять свои границы. С этого момента вы снова в своей жизни как главный герой, а не зритель.

«Флирт — это вовсе не про желание кого-то соблазнить. Это способ уйти от напряжения внутри отношений. От неудовлетворенности, о которой страшно говорить. От конфликтов, которые кажутся неразрешимыми. И в этой беготне за внешним вниманием, за легкими эмоциями, за подтверждением своей значимости — человек не решает проблему, а только отодвигает ее. До следующей переписки. До следующего сердечка под чужим фото. До того момента, когда партнер уже не верит», — отметила эксперт.

По-настоящему зрелый выбор — не сбегать, а остаться и попробовать вырасти рядом. Не собирать лайки, а искать диалог. Не искать эмоции вовне, а оживлять чувства внутри пары, потому что отношения не живут сами по себе. Они живут тогда, когда их выбирают каждый день — заново, заключила Богунова.