Психолог дала советы, как справиться с шопоголизмом

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Психолог Юлия Зеленская предупредила, что шопоголизм может привести к потере связи с реальностью. По ее словам, зависимость от покупок может навредить и семейному бюджету, и общению с близкими, сообщает портал «Узнай.ру» .

Специалист считает, что побороть непреодолимое желание что-либо приобрести в магазине можно с помощью осознания проблемы и самоанализа.

«В самоанализе хорошо помогает дневник эмоций и состояний», — обратила внимание Зеленская.

Психолог указала на необходимость поменять привычки. Например, начать реже посещать торговые комплексы, научиться составлять список покупок, уделять больше внимания хобби.

Зеленская также назвала медитации эффективным помощником в снятии стресса. Эксперт добавила, что в случае сохранения зависимости от покупок человеку уже стоит проконсультироваться у психотерапевта.