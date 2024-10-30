Психолог дала совет россиянам, как установить личные границы с родителями

Установление личных границ с родителями является важной частью взрослой жизни каждого человека. Первым шагом к установлению личных границ может стать искреннее общение, об этом в разговоре с РИАМО рассказала психолог Научно-практического геронтопсихиатрического центра Елена Зеляник.

«Первый шаг к установлению личных границ — это искреннее общение. Вместо того чтобы ждать, пока родители начнут давать советы или вмешиваться в вашу жизнь, возьмите инициативу в свои руки. Регулярно звоните или навещайте их, рассказывайте о том, что произошло за день, делитесь простыми ситуациями, в которых вам пришлось принимать решение», — рассказала Зеляник.

По словам психолога, такое общение позволит родителям почувствовать, что вы цените их мнение и нуждаетесь в их поддержке. Через уточняющие вопросы, как ваши мама и папа поступали в той или иной ситуации, вы показываете, что уважаете их опыт. Также это позволяет вам контролировать ход разговора, в ходе которого можно обойти стороной неприятные моменты, связанные с вмешательством в вашу личную жизнь.

По мнению Зеляник, еще одним способом укрепить связь с родителями является организация совместного досуга: это может быть прогулка по парку, посещение музея, театра или кафе, поездка на природу или путешествие.

«Важно создать такую обстановку, в которой оба поколения смогут наслаждаться обществом друг друга и обмениваться положительными эмоциями. Совместное времяпрепровождение помогает пожилым людям увидеть, что они остаются важной частью жизни своих детей», — добавила специалист.