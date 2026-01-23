Психолог дала пять советов для восстановления энергии в начале года

Психолог и семейный терапевт Надежда Шегрен рассказала, как вернуть энергию и мотивацию после новогодних праздников с помощью пяти простых советов, сообщает Nord-News .

По словам эксперта, важно помнить, что настроение можно контролировать и создавать с помощью небольших ежедневных практик. Первый шаг — освободить пространство для нового: достаточно убрать один ящик, полку или папку на рабочем столе. Это помогает почувствовать обновление и облегчение.

Второй совет — честно подводить итоги дня, недели или месяца. Завершение даже небольших дел приносит удовлетворение и ощущение завершенности. После этого полезно заземлиться: короткая прогулка после работы, особенно по украшенному городу, помогает сменить обстановку и улучшить настроение.

Третий способ — заняться творчеством или простыми кулинарными ритуалами, например, приготовить горячий шоколад или испечь печенье вместе с семьей. Такие занятия создают уютную атмосферу и способствуют расслаблению.

Четвертый совет — уделить время созданию уюта: включить любимую музыку, зажечь свечи, надеть теплый свитер или завернуться в плед. Это помогает телу расслабиться, а мозгу — переключиться на отдых.

Пятый шаг — осознанно выделять хотя бы 20 минут в день для отдыха и восстановления. Такие небольшие ритуалы снижают тревожность и наполняют энергией для новых достижений.

