Психолог Блажкун объяснила, как слова снижают тревогу

Блажкун пояснила, что словесное обозначение переживаний переводит эмоциональную реакцию в когнитивную обработку. Так проблема получает понятные границы, а человек легче видит, на что может повлиять.

Специалист рекомендовала проговаривать свое состояние с надежным человеком или записывать мысли в личный дневник. По ее словам, не стоит сразу бороться с неприятными чувствами: важно дать себе время привыкнуть к ним.

Для анализа Блажкун предложила ответить на вопросы: что произошло, что пугает, на что можно повлиять и что находится вне контроля. Такой подход снижает ощущение неопределенности и беспомощности.

Психолог выделила пять навыков: признать проблему, сформулировать ее, отделить факты от предположений, провести мозговой штурм, выбрать решение и оценить результат. Вербализация создает пространство для выбора и действий.

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