Психолог Абравитова заявила, что страхи родителей передаются детям по наследству

Любые страхи, существующие у родителей, просачиваются сквозь любую защиту. Даже если стремятся их скрыть, страхи все равно передаются детям по наследству. Такое заявление сделала клинический психолог Марианна Абравитова в разговоре с RT .

«Люди с активными фобиями — это невротики. И в основном вокруг них невротическое пространство. Если этот человек воспитывает детей, он передаст невротизм как на генетическом уровне, так и транслируя свое поведение», — пояснила она.

Эксперт добавила, что дети перенимают это поведение и существует высокая вероятность возникновения у них аналогичных страхов. К примеру, человек, испытывающий боязнь полетов, пытается показать, что не боится. Однако его манера поведения, неуловимые движения лица, язык тела — все это воспринимается ребенком на подсознательном уровне.

Специалист считает, что если родитель намерен уберечь ребенка от своих страхов, ему необходимо самому от них избавиться. По-другому просто не получится. Абравитова рекомендовала заниматься самосовершенствованием, чтобы преодолеть собственные страхи.

