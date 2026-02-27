Психолог Абравитова раскрыла причины хейта в сети

Клинический психолог Марианна Абравитова заявила, что хейтерские комментарии связаны с внутренней неудовлетворенностью и попыткой компенсировать чувство бессилия, сообщает RT .

По словам специалиста, счастливые и реализованные люди редко тратят время на оскорбления. Агрессивные комментарии чаще оставляют те, кто испытывает внутреннюю боль, фрустрацию и глубокую неудовлетворенность.

«В психологии это нередко называют принципом проекции. Человек не может принять свои негативные черты или обстоятельства жизни и проецирует их на других», — рассказала Абравитова.

Психолог отметила, что в сети такие люди получают иллюзию контроля и значимости. Анонимность и ощущение безнаказанности позволяют им чувствовать власть, которой не хватает в реальной жизни.

«В реальной жизни подобный человек, вероятно, не чувствует власти и какой-то значимости, авторитетности. И вот такая анонимность в сети и безнаказанность дают ему иллюзию контроля и превосходства», — пояснила она.

Эксперт добавила, что хейт становится способом сбросить напряжение и легально выплеснуть агрессию, не решая собственных проблем.

«Потому что это легальный способ выплеснуть агрессию и недовольство на мир, при этом не решая свои реальные проблемы. Многие так самоутверждаются, занижая других», — подчеркнула Абравитова.

Еще одной причиной она назвала эмоциональную пустоту.

«Если в жизни нет ярких событий и интересов, то троллинг в сети становится суррогатом эмоций», — подытожила специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.