Психиатр заявил, что тарологи и гадалки толкают россиян к шизофрении

В Госдуме уже начали обсуждать возможность ограничения любых магических практик и услуг в России, которые на самом деле не помогают населению, а только выкачивают деньги из их карманов. Из-за того, что в стране процветает рынок эзотерических услуг, у жителей возникают шизофрения и невроз, заявил главврач клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров. Об этом пишет Общественная Служба Новостей .

По данным Modifiers, только за 2024 год эзотерические услуги, предположительно, принесли доход тем, кто их оказывает, на сумму около 2,4 трлн рублей. По данным Platforma, количество тех, кто пользуется услугами магов, гадалок и тарологов за год вырасло на 30% и достигло отметки в 9,5 млн человек.

По мнению Шурова, эзотерические услуги пользуются популярностью в России из-за того, что в последние 30 лет СМИ и телевидение активно продвигали через шоу и сериалы магическое мышление. Людям показывали эзотериков, экстрасенсов и предсказателей, услуги которых на самом деле не несут пользы для населения.

«К сожалению, у многих пациентов присутствует магическое мышление. Они хотят снизить уровень тревоги, хотят какое-то предсказуемое будущее. <…> Вместо того чтобы работать с проблемой, теряют время и достаточно значительные денежные средства. В итоге у многих и невроз усугубляется, и тревога, и депрессия», — рассказал психиатр.

По словам Шурова, те, кто часто общается с представителями магической отрасли, часто имеют проблемы с самооценкой или находятся в депрессивном состоянии. В такие моменты людям нужна квалифицированная психологическая помощь, а не магия, которая подталкивает к неврозам и даже может спровоцировать шизофрению. Речь идет о тех, у кого есть предрасположенность к таким серьезным психических заболеваний.

«90% шизофрении у нас — это параноидальная шизофрения: бред и галлюцинации. Самый патогномоничный симптом для доктора тут — это голоса в голове, которые комментируют или еще что-то говорят. Так вот, когда человек живет в реальности — у него работа, семья и так далее, — это одна история. Начал формироваться бред, появились голоса — сразу обратился, мы эти голоса купировали, помогли. А когда человек с этим идет к колдуну и тот подтверждает, мол, да, тебя сглазили, прокляли, иголку тебе в дверь воткнули, или в тебя вселился злой дух, или еще что-то — это уже другая история, куда более тяжелая», — пояснил специалист.