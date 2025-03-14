Психиатр объяснил, почему запрет вибраторов не поможет укрепить семьи россиян

Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с РИАМО сообщил, что идея запретить в стране продажу фаллоимитаторов и других игрушек на маркетплейсах не связана с улучшением демографии и не поможет упрочить семейные узы.

Ранее директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов в эфире одного из СМИ высказался о необходимость запрета фаллоимитаторов в России, заявив, что якобы они развращают женщин и рушат семьи.

По словам Александра Федоровича, звучит такой разговор немного абсурдно. Психиатр напомнил, что фаллоимитатор – это всего лишь предмет, который берется в руки. То есть – это может быть практически любой предмет в руках, например, черенок от ложки.

«Ну, в конце концов, она или он это может делать пальцем. Давайте тогда пальцы себе отрубим. В одном из рассказов Зощенко герой предлагал бороться с трамвайными ворами путем уничтожения трамваев. Если мы голосуем за семейные ценности, то тогда нам нужна какая-то программа, не отдельные представления тех или иных движений, или организаций. Вопросы демографии должны решаться на уровне федеральных и национальных программ правительства страны», — сказал Федорович.

Он добавил, что, с точки зрения психологии, отсутствие или наличие фаллоимитаторов никак не влияет на крепость брачных уз.

Федорович отметил, что все зависит от правильных взглядов, правильного воспитания, здравых подходов к деторождению, к собственному здоровью, в том числе и психическому.