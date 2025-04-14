Психиатр объяснил, почему мать решилась на убийство своих детей в Канске

Психиатр Шуров: женщины часто убивают своих детей при послеродовой депрессии

Психиатр-нарколог Василий Шуров выразил мнение, что трагедия в Канске, где жительница Красноярского края подозревается в убийстве своих троих детей топором, могла быть спровоцирована послеродовой депрессией, сообщает NEWS.ru .

«Я думаю, что тут надо начинать с психолого-психиатрической экспертизы. Тем более что мальчик семи месяцев, значит возможна послеродовая депрессия», — добавил Шуров.

Психиатр пояснил, что детоубийство нередко совершается женщинами, страдающими от послеродовой депрессии, так как она может вызывать ненависть к новорожденному. Он выразил сомнения касательно того, что психически здоровая женщина, не находящаяся под воздействием наркотических веществ, способна на убийство троих детей.

По словам специалиста, для установления причин произошедшего женщине, вероятно, будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского. Врач подчеркнул важность тщательного изучения состояния матери.