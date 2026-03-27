Психиатр о вере россиян в домовых: я серьезного мнения о наших соотечественниках

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров заявил РИАМО, что вера в домовых – это примитивное магическое мышление, и добавил, что уверен в том, что опрошенные ВЦИОМ люди шутили.

ВЦИОМ опубликовал данные собственного исследования, согласно которому, почти половина россиян верит в домовых, леших и прочих фольклорных духов.

Психиатр-нарколог Шуров отметил, что он лучшего мнения о наших соотечественниках и уверен, что над сотрудниками ВЦИОМ подшутили респонденты.

«Я уж не знаю, среди кого они опрос проводили. Конечно, это такое все магическое мышление, и достаточно примитивное. Может быть, люди просто шутили: домовой, леший, кикимора болотная. Очень какая-то странная история. Есть люди, которые в это верят, даже себя ведунами называют, колдунами. Ну и то большей частью это мошенники, которые на этом зарабатывают. Поэтому я все-таки более серьезного мнения о наших соотечественниках, что среди них глупых меньше», — поделился мнением Шуров.

