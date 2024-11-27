Психиатр Каторгин: мефедрон стал самым популярным наркотиком России

Психиатр Владимир Каторгин рассказал, что синтетический наркотик мефедрон, ставший самым распространяемым в России запрещенным веществом, оказался популярным из-за невысокой цены и доступности. Об этом сообщает Lenta.ru .

«История с мефедроном в России непростая. Синтетические наркотики на сегодняшний день — амфетамин, мефедрон, достаточно популярны у молодежи и не только», — сказал врач.

Он подчеркнул, что синтетика доступнее по стоимости, особенно это касается молодых людей. К тому же, наркотики красиво упакованы и представлены

По его словам, достать мефедрон в стране совсем нетрудно. А любое наркотическое вещество, которое человек употребит один раз, уже на генетическом уровне вызывает зависимость. А если наркотики принимались несколько раз, то благоприятного исхода скорее всего не будет.

Как предупредил психиатр, зависимость от мефедрона провоцирует у человека личностную деградацию, сильные когнитивные нарушения, а еще может привести к инфаркту или инсульту.