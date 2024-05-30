Пруды с карпами и выставка маяков представлены на рыбной неделе в Москве

Макеты знаковых маяков России можно будет увидеть у ВДНХ, а на переходе от Площади Революции на Манежную появились пруды с живыми карпами в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя», сообщили в пресс-службе проекта «Московские сезоны».

Восьмой гастрономический фестиваль проходит в столице с 24 мая по 2 июня. Он охватил 31 площадку практически по всему городу. Каждая площадка получила уникальный стиль и свои арт-объекты.

На переходе от Площади революции к Манежной площади создали бассейны с карпами кои, за которыми можно наблюдать в любое время дня. А вокруг бассейнов и непосредственно в них выросли водные растения. Цветы и кустарники создают умиротворенную атмосферу летнего леса. Бассейн с перголой, увитой ампельными растениями, в разгар солнечного дня дарит гостям прохладу.

Улица Школьная превратилась в музей российского флота. Здесь можно увидеть более чем 325-летнюю историю, от Петра I до наших дней. На выставке представлена аутентичная форма российских моряков, включая бескозырку, которая заменила неудобные конусообразные шляпы. На Школьной также установят макет корабля, палуба которого будет служить сценическим пространством для популярных диджеев и исполнителей современной музыки.

Также в рамках фестиваля на ВДНХ установят семь макетов знаковых маяков России. Гости смогут увидеть Маяк Токаревского во Владивостоке, который назван в честь военного моряка, отца главного строителя крейсера «Аврора», и Петровский маяк в Астрахани, который стоит посреди пустыни. Один из самых интересных экспонатов — Херсонесский маяк, построенный в 1816 году. Он сыграл ключевую роль в годы Великой Отечественной войны, указывая путь советским кораблям и судам в Севастополь.

Все подробности о фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» можно увидеть на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».