Пруд во Фроловском набрал более 1 тыс голосов в голосовании на очистку

15 ноября завершилось голосование на портале «Добродел» для включения водоемов в программу очистки в рамках губернаторской инициативы «100 прудов и озер» на 2025 год, передает пресс-служба администрации городского округа Клин.

В голосовании, которое длилось месяц, приняли участие 82 пруда, и Русловый пруд во Фроловском набрал 1051 голос от жителей. Всего в голосовании приняли участие более 45 тыс. человек.

Организатором голосования выступило Министерство экологии и природопользования Московской области. Пруды и озера, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в программу санитарной очистки. В рамках программы планируется уборка мусора и водной растительности, удаление ряски и расчистка береговой зоны. Также будет вывезен крупногабаритный мусор, что позволит улучшить экосистему водоема.

Отметим, что ранее в эту программу уже был включен Холодный пруд в Высоковске, также благодаря поддержке местных жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.