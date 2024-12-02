сегодня в 09:29

Пруд в округе Клин расчистят в предстоящем году

Клинчане активно поучаствовали в голосовании на портале «Добродел»и теперь пруд во Фроловском включили в областную программу «100 прудов и озер». В 2025 году его расчистят от мусора и ряски с привлечением многофункциональных самоходных амфибий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2024 году по этой программе был почищен Холодный пруд в Высоковске городского округа Клин. Там с помощью самоходной плавучей машины «Вотермастер» убрали мусор с берегов, водной глади пруда, иловые отложения.

Жители Высоковска положительно оценили эти изменения. В социальных сетях было много позитивных откликов и благодарностей.

В Клину идет масштабная работа по очистке реки Сестры. За 2024–2025 гг. очистят почти 9 км реки в границах всей городской черты г. Клин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что нужно продолжать очистку водоемов региона.

«Большой запрос на отдых возле водоемов, прогулок. Мы почистили большое количество водоемов», — добавил он.

Также Воробьев отметил важность после очистки продолжать поддерживать чистоту и реализовывать далее программу.