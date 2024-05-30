Пруд в Одинцове получил название в честь подполковника, погибшего на СВО

Пруд на улице Садовой возле школы № 9 в Одинцове получил название — теперь он Славкин пруд. Таким образом соседи сохранили память о погибшем на СВО подполковнике Вячеславе Опольском.

Вячеслав Опольский жил в доме № 28, и его знал весь двор: он помогал соседям, благоустраивал дворовую территорию, пруд. Именно он повесил на дерево сказочный скворечник в виде теремка, обвязанного золотой цепью. Сколотил деревянные оградки вокруг молодых сосен, защищающие их от собак. Смастерил домики для уток на пруду.

12 мая 2023 года Опольский погиб, выполняя задачи в зоне СВО. Сосед и друг Вячеслава Сергей Ткачев рассказал, что познакомился с ним в 2018 году, когда переехал в дом № 28.

«Мы оба — военные, быстро подружились. Слава был уже в активе дома. Организовывал субботники, а после них — соседские праздники. Один из соседей однажды привез для двора дорогие сосны, туи, и нужна была помощь, чтобы их посадить. Написали в чат — и первым выбежал, конечно же, Славка. На молодых деревьях очень плохо сказывается, когда их метят собаки — тогда Славка придумал построить деревянные защитные оградки. Сейчас вот краска с них сошла. Был бы жив Слава — он бы их покрасил…» — сказал Ткачев.

Александр недавно переехал, но и сейчас часто гуляет возле уютного пруда на Садовой, вспоминая товарища.

«Зимой вместе с соседями начали чистить для детей каток на пруду. Весной для уток решили сделать домики, один Слава сделал в виде корабля. Зимой домики храним в подземном паркинге, а весной спускаем на воду. Это довольно трудоемкий процесс — у пруда приличная глубина, нужно установить якоря. А снимать это все приходится, когда уже холодно. В 2020 году мы оба заболели ковидом, чувствовали себя очень плохо. А тем временем пруд начал застывать, и мы через „не могу“ вышли, стали их доставать. На них намерзло уже 150 кг льда, нам дворник помог его вырубить. С тех пор остался целым один, синий домик. Рядом — новый, его уже сделали в продолжение традиции, заложенной Славой», — добавил Ткачев.

Еще Опольский запомнился своей борьбой с квартирными ворами.

«В 2018 году наши дома стали грабить какие-то нехорошие люди. Во время новогодних праздников они рассовали по дверям „маячки“ — пластиковые вкладыши в двери. Если маячок в течение нескольких дней не выпадал — значит, люди уехали на выходные, и такие квартиры взламывали. Узнав об этом, Слава организовал дежурство в подъездах по двое, „мобилизовали“ 18 человек. Через четыре ночи дежурства мы вычислили воров, погнались за ними. К сожалению, не догнали, и полиция не смогла их найти — они сбежали в сторону „Одинбурга“, где еще не было камер „Безопасного региона“. Но взломы прекратились. В домовом чате раньше Слава писал, а теперь я пишу: не проходите мимо, посмотрите на этаже, нет ли в дверях соседей „маячков“. Если есть — пишите мне», — заявил Ткачев.

Вячеслав был ветераном чеченской войны. Он служил в 45-й бригаде спецназа ВДВ, во время службы был ранен — подорвался на фугасе. С тех пор у него было очень слабое зрение на один глаз, и к военной службе он считался непригодным. Однако, когда началась мобилизация, он стал инструктором для новобранцев. Когда пришло время отправляться в зону СВО, солдаты преживали: «Как мы там без Вас?» Вячеслав и сам был не в силах бросить своих воспитанников и добился того, чтобы его призвали на службу вместе с новобранцами.

Так Вячеслав Опольский, несмотря на слабое зрение, снова оказался в зоне боевых действий — в Херсонской области. Его позывной был Поляк, он занимал должность заместителя командира полка. Сослуживцы рассказывали, что Вячеслав организовал класс боевой подготовки, стрельбы. Гвардии подполковник не прятался от опасностей, лично спас много солдат, вытягивал раненых из-под обстрелов.

Некоторые считают, что враг специально выслеживал именно его: однажды он с водителем на «УАЗике» поехал в полк выполнять указания командира. По машине начала работать гаубица, и люди видели, как снаряды ложились вслед машине. Один из них достиг цели. Сослуживцы говорили, что Слава закрыл собой водителя при взрыве, и тот выжил. Гвардии подполковник Вячеслав Опольский погиб на месте.

На следующий день после этой трагедии Сергей поставил в подъезде фотографию Вячеслава, лампадку. Написал в чате, что соседи могут принести цветы — и их приносили в большом количестве в течение недели.

Спустя год, 9 мая 2024 года, на доме, где жил Вячеслав, появилась мемориальная доска. На открытие приехали глава администрации Одинцовского округа, командир кубинской бригады, юнармейцы, играл оркестр.

Память о герое живет в воспоминаниях, в простых, но милых многочисленных вещах, которые он делал — в оградах, домиках, скворечниках. Поэтому соседи хотят, чтобы имя Вячеслава осталось в названии пруда и чтобы сам водоем оставался таким же уютным местом.

В последнее время район сильно перенаселен, многие отдыхают у пруда. Для того, чтобы место не стало запущенным, нужны благоустройство, квалифицированный уход за водоемом. В голосовании за благоустройство территорий по губернаторской программе пруд на Садовой занял второе место. Тем не менее, в администрации округа пообещали, что благоустройство на этой территории в любом случае будет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.