Пруд в деревне Островцы Люберец стал чище после запуска специальных водорослей

Пруд в деревне Островцы округа Люберцы стал чище после запуска специальных зеленых водорослей. Первый этап уже завершен, второй запланирован на 12 мая, а заключительный пройдет летом 2025 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Хлорелла, представитель зеленых водорослей, предотвращает гниение органических соединений, что снижает количество патогенной микрофлоры в водоеме. Ее уникальная способность улучшать качество воды делает хлореллу незаменимой для экологического восстановления», — отметил глава администрации округа Люберцы Владимир Волков.

Он уточнил, что запуск хлореллы проводится в три этапа. «Кроме того, летом начнется расчистка пруда от мусора и сорной растительности, после чего установим домик для уток. Во втором полугодии 2025 года планируется ремонт гидротехнических сооружений для обеспечения долгосрочной стабильности водоема. Благодаря комплексным мерам Баулинский пруд становится чище, безопаснее и комфортнее для отдыха и прогулок», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.