Пруд на улице Семашко в Мытищах будет обустроен до конца августа

Комиссия администрации городского округа Мытищи проверила выполнение работ на пруду между историческими микрорайонами города — Тайнинкой и Перловкой. На встрече присутствовали представители управлений благоустройства и экологии, депутаты местного совета, руководители ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«По благоустройству местного сквера работ осталось не так много. Выполнена большая часть по брусчатке, объем здесь небольшой, до конца недели завершим. К сентябрю будет установлено освещение, заменено ограждение со стороны проезжей части», — рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Кирилл Дунаев.

До конца лета завершат и основные работы на самом пруду. На текущий момент его углубили, вывезли донные отложения, ил, мусор. Естественное наполнение пруда будет обеспечено за счет действующих местных ключевых источников. До нормативного уровня пруд будет заполнен искусственным путем. После чего в него будет запущена рыба.

«Уже сделали зимовальные ямы для рыб. Запустим сюда карася, карпа, линя, белого амура. На водной глади будет работать фонтан, пробный запуск которого мы увидели сегодня. Он будет нести, помимо декоративных, и аэративные функции», — рассказал директор управления экологии администрации округа Артур Суворов.

Кроме того, подрежут шпунты лиственницы, из которых сооружена береговая линия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.