Пруд на реке Серебрянка и Мурановский пруд в Подмосковье расчистят в 2025 году

Русловый пруд на реке Серебрянка и Мурановский пруд будут очищены в 2025 году по программе «100 прудов и озер», сообщает пресс-служба администрации горокруга Пушкинский.

Всего в будущем году в области планируют расчистить 20 водоемов общей площадью около 300 гектаров. Все объекты были выбраны на основе голосования на портале «Добродел», проходившего с 15 октября по 15 ноября 2024 года. В общей сложности жители области отдали 47 602 голоса, что на 9 тыс. больше, по сравнению с 2023 годом.

В рамках программы произведут очистку водной глади от плавающей водной растительности, окос воздушно-водной растительности (рогоз и камыш), подъем и утилизацию строительного и бытового мусора, а также удаление аварийно-опасных деревьев, находящихся в акватории водных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.