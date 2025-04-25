Прожившая всю жизнь на Украине женщина получила российский паспорт в Реутове

В городском округе Реутов состоялось торжественное вручение паспорта гражданки Российской Федерации 81-летней Ольге Жигадло, переехавшей из Украины к своей семье. Мероприятие прошло в отделе по вопросам миграции межмуниципального управления МВД России «Балашихинское», сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Женщина, родившаяся в 1943 году на территории бывшей Украинской ССР, официально стала гражданкой России, пройдя все необходимые процедуры, включая принесение присяги.

Ольга Жигадло приехала в Реутов четыре года назад, чтобы быть рядом с дочерью и внуками, которые живут здесь уже более 30 лет. По ее словам, оформление гражданства прошло без затруднений, благодаря внимательному отношению сотрудников миграционной службы. Получение главного документа, удостоверяющего личность, стало для неё волнительным и радостным событием.

Перед вручением паспорта женщина зачитала текст присяги, в котором выразила готовность соблюдать законы Российской Федерации, уважать её культуру и защищать интересы государства.

Заместитель начальника МУ МВД России «Балашихинское» полковник полиции Валерий Самохин отметил символичность события — оно произошло незадолго до 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что вручение первого в жизни российского паспорта человеку, пережившему военное детство, имеет особое значение.

Ольга Жигадло, вспоминая годы Великой Отечественной войны, рассказала, как ценилась в то время даже простая еда, и как народы Советского Союза вместе боролись за освобождение общей Родины от фашистских захватчиков. Сегодня она с гордостью называет себя россиянкой и благодарит всех, кто помог ей сделать этот важный шаг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.