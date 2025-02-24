Проводить голосования на собраниях собственников МКД можно будет на «Госуслугах»

Закон, согласно которому собственники многоквартирных домов смогут голосовать по вопросам повестки дня общего собрания через портал «Госуслуги», начнет действовать в России с 1 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики Подмосковья.

Данная норма призвана повысить прозрачность и мобильность голосования, обеспечить легитимность собраний собственников МКД, а также помочь бороться с подделкой протоколов.

Какие возможности предусмотрены:

информирование собственников о планируемых общих собраниях в электронном формате;

направление жильцами своих предложений по повестке общих собраний;

голосование на общих собраниях в электронном формате;

размещение на сайте «Госуслуг» детализированных принятых решений.

Для жителей МКД это будет достаточно удобно, так как вся процедура будет проходить дистанционно, и подстраивать свой график не придется.

Помимо этого, Минстрою будет поручено разработать параметры взаимодействия и информационного обмена между «Госуслугами» и региональными информационными системами там, где они есть, говорится на сайте Госдумы РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.