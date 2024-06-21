Проверку детских лагерей дневного пребывания провели в Ленинском округе

В Ленинском городском округе прошел рейд по детским лагерям дневного пребывания. Его провели в рамках общественного контроля представители депутатского корпуса и победители предварительного партийного голосования. Они посетили ряд общеобразовательных организаций округа, где работают пришкольные лагеря. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.

«Летние оздоровительные лагеря на базе школ пользуются большим успехом и у ребят, и у родителей. Главный показатель для нас — что наши жители положительно отзываются об их работе и год за годом приводят сюда своих детей», — сказала депутат совета депутатов Ленинского округа Алены Кокоевой.

Она проверила работу лагеря на базе Лопатинской школы.

Участники рейда проверили работу пищеблоков, а также осмотрели комнаты отдыха, игровые площадки, узнали, как организован досуг ребят. Кроме того, депутаты отметили высокий уровень педагогического состава лагерей, который в каждой школе подбирается очень тщательно.

Один из важнейших вопросов, которому мы уделили внимание, — это безопасность детей. Также проверили, как организован их досуг. Могу поставить уверенную пятерку организации работы наших лагерей», — уточнил депутат местного Совета Олег Федоров.

Он посетил Видновские школы № 9 и 10.

В проверке лагерей также приняли участие Олег Тихонов, Татьяна Бонаренко, Дмитрий Банченко, Владислав Рымша, Василий Осокин, Игорь Коршаков, Марина Иноземцева, Наталия Литвинова и Валерий Черников.

В Ленинском городском округе в 17 лагерях на базе школ в первую смену отдыхают свыше 1400 школьников от 7 до 15 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартовала 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.