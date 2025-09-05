Проверка торговых объектов в Шаховской выявила нарушения правил благоустройства

Совместно с заместителем главы муниципального округа Шаховская и начальником управления экономики и инвестиций проведено выездное мероприятие, направленное на проверку соответствия внешнего вида торговых объектов установленным правилам благоустройства территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего в ходе проверки были выявлены случаи нарушений установленных норм оформления фасадов зданий и прилегающих территорий. По итогам мероприятия было принято решение о выдаче 12 предупреждений владельцам торговых объектов, которым предписано устранить выявленные недостатки.

Такая практика позволяет поддерживать высокий уровень привлекательности города и создавать комфортные условия для жителей и гостей округа. Благодаря совместным усилиям администрации и представителей бизнеса обеспечивается соблюдение всех необходимых требований, способствующих улучшению общего состояния городского пространства.

Это важный шаг на пути формирования привлекательного и современного облика нашего региона, обеспечивающего удобство и комфорт проживания каждого жителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.