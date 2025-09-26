Проверка готовности систем оповещения населения пройдет в Подмосковье

В Подмосковье 1 октября с 10:30 до 12:00 пройдет комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Будут включены электросирены и доведение сигнала «Внимание всем!», сообщает пресс-служба Главного управления гражданской защиты Московской области.

В 10:43 по радио и телевидению передадут информацию: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». Также эту информацию разместят в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112 МО» и «МЧС России».

По сигналу «Внимание всем!» жителям Подмосковья необходимо включить телевизоры на федеральных каналах (Первый канал, «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ТВ Центр, ОТР), канале областного вещания «Телеканал 360 Новости», а также радио («Маяк», «Вести FM», «Радио России»).

Рекомендуется заранее скачать на смартфоны мобильные приложения «112 МО» и «МЧС России». Через них возможно получать сообщения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Он также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“» — подчеркнул Воробьев.

