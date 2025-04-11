Проверят чистоту: у мемориала в Кемерове запретили гулять с животными

В Кемерове запретили выгуливать животных у мемориала Воину-Освободителю

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов подписал официальное постановление о запрете животным испражняться в памятном месте — на мемориале Воину-Освободителю, сообщает Сiбдепо .

Контролировать исполнение будет заместитель главы города, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Березовский.

Ранее сообщалось, что в столице Молдавии Кишиневе выделили 2 млн леев (примерно 9 млн рублей) на ремонт мемориального комплекса «Вечность», который считается символом памяти и уважения героям Великой Отечественной войны.

Его отреставрируют к 80-летию Победы в ВОВ: заменят тротуарные плитку и установят новое освещение для обеспечения безопасности, проведут монтаж камер видеонаблюдения.

В Москву на парад Победы в этом году планируют приехать азербайджанские военные, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди, главы ряда государств.