Проверить лесной участок можно с помощью сервиса на регпортале Подмосковья

На портале госуслуг Московской области обновили комплекс услуг по выдаче разрешений для лесных участков. Подключен умный сервис, который автоматически проверяет участок на наличие обременений правами третьих лиц. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Благодаря нововведению удастся сократить количество отказов в предоставлении услуги, поскольку сервис будет проверять участок еще перед подачей заявления. Пользователю нужно всего лишь внести кадастровый номер лесного участка, а система автоматически проанализирует сведения. Если выяснится, что участок обременен правами третьих лиц, то возможность подачи электронного заявления закроется.

Комплекс услуг по выдаче разрешений для лесного участка доступен на региональном портале в разделе «Комплексные услуги». Воспользоваться комплексом бесплатно могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. В рамках услуги по одному заявлению можно оформить соглашение об установлении сервитутов, разрешение на размещение объектов и разрешение на геологическое изучение недр на землях лесного фонда.

Услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней. В случае положительного решения разрешение на использование лесного участка направят в личный кабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.