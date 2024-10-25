Проверенного бренда и с сертификацией: как правильно выбрать футбольный мяч

Футбольный мяч — важнейшая часть игры, на нем нельзя экономить и выбирать нужно, учитывая ряд параметров, сообщает Общественная Служба Новостей .

Лучше всего покупать мяч с сертификацией FIFA Quality для соревновательных матчей. Наилучший контроль обеспечит текстурированный мяч, а технология бесшовной термосклейки сохранит форму.

Перед покупкой обязательно нужно проверить качество: осмотреть швы, материал, обратить внимание на общее качество. Нельзя экономить на качестве, следует приобретать мяч проверенного бренда.

Чтобы мяч прослужил долго, ему нужен уход: после каждой игры его следует протирать влажной тряпкой или губкой, удалять пыль, грязь и пот. После чистки мяч нужно обязательно просушить, но не на батарее или под прямыми солнечными лучами: это может повредить материал, лучше это делать в тени или в хорошо проветриваемом помещении.