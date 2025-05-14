Проведен анализ продаж классической литературы за первый квартал текущего года

В преддверии 134-летия со дня рождения Михаила Булгакова федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» и сервис цифровых книг Литрес проанализировали продажи классической литературы за первый квартал текущего года. Данные показали, что интерес к творчеству автора «Мастера и Маргариты» остается высоким, а в рейтингах классиков писатель даже опережает Александра Пушкина, передает пресс-служба компании.

Таком образом, по данным сети «Читай-город», за первые три месяца этого года было продано свыше 30 тыс. книг Булгакова — в среднем 250 книг ежедневно. В рейтинге отечественных классиков он занял второе место, уступив только Федору Достоевскому, но оставив позади Александра Пушкина.

В топ-5 самых популярных книг Булгакова вошли: «Мастер и Маргарита», «Морфий», «Собачье сердце», «Белая гвардия», «Иван Васильевич».

Также книжный сервис Литрес изучил спрос на электронные и аудиоверсии произведений Булгакова. В топ-5 попали сразу четыре интерпретации «Мастера и Маргариты», записанные знаменитыми актерами и чтецами.

Сервис также проанализировал авторов классической литературы по выручке за первый квартал текущего года. В этом рейтинге Булгаков занял третье место, уступив только Толстому и Достоевскому.