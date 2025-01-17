Протоирей Монаршек: купание в проруби не заменяет таинство крещения

Многие сейчас ошибочно ассоциируют погружение в воду на Крещение с духовным обновлением или прощением грехов, но это не так, сообщил РИАМО настоятель ивантеевского Смоленского храма, протоиерей Иоанн Монаршек.

«По учению церкви, крещение — это таинство, которое человек принимает только один раз в жизни. Оно является духовным рождением, также как человек рождается в земную жизнь лишь однажды. Никакого повторного крещения или обновления через погружение в воду не существует», — сказал Монаршек.

Он добавил, что обычай крещенских купаний связан с воспоминанием великого события Крещения Господа Иисуса Христа. Однако важно понимать, что само по себе погружение в воду не имеет той силы, что и таинство крещения.

«Тут, наверное, стоит вспомнить сам праздник Крещения Господня. С чем он связан? Когда Господу нашему Иисусу Христу исполнилось 30 лет, он пришел на реку Иордан к Иоанну Крестителю, чтобы погрузиться в воды. Иоанн Креститель, как мы знаем, был предтечей Господа. Он призывал людей к покаянию, к исправлению своей жизни, от греховной жизни, которая часто бывает человеку приятна. Но Господь, будучи безгрешным, пришел на Иордан, чтобы взять на себя грехи всего человеческого рода и начать дело спасения человечества», — напомнил настоятель храма.

Как пояснил Монаршек, когда человек принимает таинство крещения, Господь прощает ему все грехи, совершенные до этого момента. Однако Господь пришел не для того, чтобы ему были прощены грехи, сам он был безгрешным. Его крещение символизировало принятие грехов людей на себя и начало пути страданий ради спасения мира.

«Это просто благочестивый обычай, позволяющий вспомнить этот праздник и его значение. Господь перед началом Своей общественной проповеди совершил этот акт, и сегодня мы через этот обычай отдаем дань этому событию, но не более того», — заключил он.

Крещение Господне, или Богоявление, православные отмечают 19 января. Это один из самых древних праздников христианской церкви. В память того, что Спаситель Крещением освятил воду, бывает водосвятие; накануне ее освящают в храмах, а в сам праздник Богоявления — в реках или других местах, где берут воду.