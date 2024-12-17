Протоиерей ответил, о чем российские ракетчики просят святую Варвару

Протоиерей Александр Солдатенков заявил, что российские офицеры ракетных войск стратегического назначения (РВСН) молятся святой Варваре о мире и во избежание применения своего оружия. 17 декабря отмечается день РВСН и день памяти великомученицы Варвары, сообщает РИА Новости .

17 декабря в храме святой великомученицы Варвары во Власихе и главном храме ВС РФ в Кубинке проходит престольный праздник. Протоиерей отметил, что в это время будут звучать молитвы о мире.

«Господь нам все дает, только надо всем правильно пользоваться. И ракеты Господь нам дал для того, чтобы мы соблюдали мир во всем мире», — сказал настоятель храма святой великомученицы Варвары, находящемуся при штабе РВСН во Власихе.

Протоиерей назвал ракетные войска «самыми мирными» в армии России, отметив, что боевое дежурство таких военных — настоящий подвиг. По словам Солдатенкова, российские ракетчики осознают, что обладают «грозным оружием» и контролируют, чтобы оно не приносило людям горя.