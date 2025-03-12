Противотуберкулезному отделению в Богородском округе помогут с ремонтом крыльца

На днях депутат Мособлдумы Марк Черемисов приехал с рабочим визитом в ЦРБ Ногинска. В начале этого года было установлено новое рентгеновское оборудование отечественного производства. На закупку аппарата из федерального бюджета было выделено 28 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Совместно с заведующей противотуберкулезным отделением Любовью Токаревой депутат осмотрел обновленный кабинет.

Ранее здесь использовалась устаревшая пленочная рентген-система, теперь же исследования проводятся на цифровом оборудовании. Это значительно сократило время диагностики, увеличило точность снимков и снизило нагрузку на пациентов. В день здесь могут принимать до 50 человек, а благодаря новому оборудованию очередей больше нет.

Данная работа ведется в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья».

Также во время визита обратили внимание на необходимость ремонта входной группы лаборатории — плитка на крыльце со временем пришла в негодность из-за погодных условий, верхнее защитное покрытие отошло. По просьбе заведующей с депутатом договорились подготовить смету, после чего будут искать возможности для помощи.

«Рад, что условия в медучреждениях улучшаются, а жители могут получать качественную диагностику в комфортной обстановке. Будем продолжать работать в этом направлении!» — подчеркнул Марк Черемисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.