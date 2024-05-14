Противоаварийные работы проведут в усадьбе «Поречье» в Звенигороде

В Звенигороде Одинцовского округа проведут противоаварийные и консервационные работы в усадьбе «Поречье». В рамках выданного разрешения планируется проведение комплекса первоочередных противоаварийных и консервационных работ с целью предотвращения дальнейшего разрушения памятника, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения и находится по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Звенигород, микрорайон Поречье, владение 8, строение 1.

Главный дом строился в несколько этапов. К первоначальному ядру дома (постройка конца XVIII века — начала XIX века) относилась центральная часть дома и два симметричных каменных флигеля, соединенные с центральной частью галереями.

В 1902 году был составлен проект пристроек к главному дому — двух новых, симметрично расположенных, 1-2- этажных объемов — здание больницы и здание богадельни. Было осуществлено строительство только корпуса богадельни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.