Противник режима: боец ВСУ навел российскую ракету на украинских офицеров

В Киеве в закрытом режиме рассматривают дело о государственной измене: судят бойца ВСУ. По версии следствия, в прошлом году он навел ракету на украинских офицеров, сообщает aif.ru .

Предварительно, солдат передал российским военным координаты украинского штаба, те сразу нанесли по нему удар. Боец был одним из немногих, кому удалось выжить. Его задержали и допросили, добились признания.

Помимо госизмены, снайпера обвиняют в убийстве офицерских чинов и получении взятки от спецслужб РФ. Ему грозит пожизненное заключение.

По словам военного эксперта Александра Ивановского, помимо выгодной для украинской стороны версии корыстного интереса обвиняемого, здесь могли быть и идейные разногласия. В ВСУ достаточно несогласных людей. Также это могли быть личные мотивы, например, обида на начальника и стремление отомстить.