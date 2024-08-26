Противник режима: боец ВСУ навел российскую ракету на украинских офицеров
В Киеве в закрытом режиме рассматривают дело о государственной измене: судят бойца ВСУ. По версии следствия, в прошлом году он навел ракету на украинских офицеров, сообщает aif.ru.
Предварительно, солдат передал российским военным координаты украинского штаба, те сразу нанесли по нему удар. Боец был одним из немногих, кому удалось выжить. Его задержали и допросили, добились признания.
Помимо госизмены, снайпера обвиняют в убийстве офицерских чинов и получении взятки от спецслужб РФ. Ему грозит пожизненное заключение.
По словам военного эксперта Александра Ивановского, помимо выгодной для украинской стороны версии корыстного интереса обвиняемого, здесь могли быть и идейные разногласия. В ВСУ достаточно несогласных людей. Также это могли быть личные мотивы, например, обида на начальника и стремление отомстить.