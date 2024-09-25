Против журналистки Фельгенгауэр* возбудили уголовное дело
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Против журналистки Татьяны Фельгенгауэр* возбуждено дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщает РИА Новости.
Проверку в отношении журналистки начали еще в апреле. Отмечается, что она ранее неоднократно публиковала посты в Telegram без специальной маркировки.
В 2023 году Фельгенгауэр* несколько раз штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента.
В соответствующий реестр журналистку внесли в октябре 2022 года.
*Признана в России иноагентом.