Против журналистки Фельгенгауэр* возбудили уголовное дело

сегодня в 19:14

Против журналистки Татьяны Фельгенгауэр* возбуждено дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщает РИА Новости .

Проверку в отношении журналистки начали еще в апреле. Отмечается, что она ранее неоднократно публиковала посты в Telegram без специальной маркировки.

В 2023 году Фельгенгауэр* несколько раз штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента.

В соответствующий реестр журналистку внесли в октябре 2022 года.

*Признана в России иноагентом.