Против Тамары Эйдельман* возбудили дело о реабилитации нацизма
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Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ) завели в отношении историка Тамары Эйдельман*, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В ходе мониторинга был выявлен ее публичный канал, в котором размещена видеозапись ее авторской программы, «содержащая высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России».
В 2022 году в интервью Эйдельман* рассказала, что после начала военной спецоперации уехала из РФ и проживает у дочери в Португалии.
В марте 2024 года бывшего учителя истории оштрафовал на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента при публикации материалов.
*признана в России иноагентом.