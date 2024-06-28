Против Тамары Эйдельман* возбудили дело о реабилитации нацизма

Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ) завели в отношении историка Тамары Эйдельман*, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе мониторинга был выявлен ее публичный канал, в котором размещена видеозапись ее авторской программы, «содержащая высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России».

В 2022 году в интервью Эйдельман* рассказала, что после начала военной спецоперации уехала из РФ и проживает у дочери в Португалии.

В марте 2024 года бывшего учителя истории оштрафовал на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента при публикации материалов.

*признана в России иноагентом.