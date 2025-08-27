Против кибермошенников: в РФ усилят надзор над телефонными номерами

Эксперт объяснил, как в РФ будут проверять телефоны на «Госуслугах»

Юрист Шон Бетрозов заявил, что в ближайшем будущем в РФ начнется проверка актуальности телефонных номеров, используемых для доступа к онлайн-услугам, меры вступят в силу к концу 2026 года, сообщает «Север-Пресс» .

Цель этой инициативы — повышение безопасности пользователей и снижение случаев кибермошенничества.

«Инициатива по автоматической сверке сотовых номеров возникла неслучайно. Сегодня мошенники активно используют „чужие“ сим-карты. Самый простой пример: человек перестал пользоваться номером, а оператор спустя время передал его новому абоненту», — сказал эксперт.

По его словам, для успешной реализации инициативы необходимо обеспечить прозрачность процедуры, предоставить людям возможность использовать альтернативные способы входа в сервисы и разработать механизм для учета семейных и корпоративных случаев.