Против кибермошенников: в РФ усилят надзор над телефонными номерами
Фото - © Фотобанк Лори
Юрист Шон Бетрозов заявил, что в ближайшем будущем в РФ начнется проверка актуальности телефонных номеров, используемых для доступа к онлайн-услугам, меры вступят в силу к концу 2026 года, сообщает«Север-Пресс».
Цель этой инициативы — повышение безопасности пользователей и снижение случаев кибермошенничества.
«Инициатива по автоматической сверке сотовых номеров возникла неслучайно. Сегодня мошенники активно используют „чужие“ сим-карты. Самый простой пример: человек перестал пользоваться номером, а оператор спустя время передал его новому абоненту», — сказал эксперт.
По его словам, для успешной реализации инициативы необходимо обеспечить прозрачность процедуры, предоставить людям возможность использовать альтернативные способы входа в сервисы и разработать механизм для учета семейных и корпоративных случаев.