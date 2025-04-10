Против кибербулинга: юрист рассказал о мерах по защите детей в Интернете

Юрист Остапенко: в РФ до сих пор не регулируется безопасность детей в Интернете

Член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко заявил, что в стране необходим комплекс мер по защите детей в Сети от кибербулинга, опасной информации и мошенников, сообщает АБН24 .

«Основным законом является Федеральный закон № 436-ФЗ „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“. Он устанавливает возрастную классификацию контента и ограничивает распространение информации, опасной для детей. Тем не менее этот закон недостаточно адаптирован к реалиям социальных сетей», — сказал юрист.

По его словам, пока нет в России и специализированных норм, направленных на борьбу с травлей ребенка в Интернете. Некоторые из них попадают под статьи УК о клевете, оскорблении или нарушении неприкосновенности частной жизни.

Эффективной мерой эксперт назвал ограничение алгоритмов для несовершеннолетних: это снизит риск воздействия опасной или вредной информации.